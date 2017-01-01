Directori d'empreses
Carillon Assisted Living
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Carillon Assisted Living provides top-tier assisted living and Alzheimer's care across North Carolina, operating 20 communities that support over 1,000 seniors statewide.

    carillonassistedliving.com
    Lloc web
    1996
    Any de fundació
    900
    Núm. d'empleats
    $100M-$250M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos