La compensació de Enginyer de Programari in United States a CarGurus oscil·la entre $154K per year per a Software Engineer i $272K per year per a Principal Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $244K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CarGurus. Última actualització: 9/25/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A CarGurus, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)