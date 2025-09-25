Directori d'empreses
CarGurus
CarGurus Analista de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Dades in United States a CarGurus oscil·la entre $123K i $179K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CarGurus. Última actualització: 9/25/2025

Compensació Total Mitjana

$140K - $162K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$123K$140K$162K$179K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A CarGurus, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a CarGurus in United States és una compensació total anual de $178,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CarGurus per al rol de Analista de Dades in United States és $123,000.

