El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Poland a Capital.com totalitza PLN 390K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Capital.com. Última actualització: 9/22/2025

Paquet Mitjà
company icon
Capital.com
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per any
PLN 390K
Nivell
hidden
Base
PLN 390K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Quins són els nivells professionals a Capital.com?

PLN 600K

Últimes Enviaments de Salaris
Salaris de Pràctiques

PMF

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Enginyer de Programari hos Capital.com in Poland ligger på en årlig samlet kompensation på PLN 426,380. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Capital.com for Enginyer de Programari rollen in Poland er PLN 363,553.

