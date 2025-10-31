La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Capital One oscil·la entre $221K per year per a Manager i $628K per year per a VP. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $325K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Capital One. Última actualització: 10/31/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.3%
ANY 3
A Capital One, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)