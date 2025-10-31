Directori d'empreses
Capital One
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Capital One Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Capital One oscil·la entre $221K per year per a Manager i $628K per year per a VP. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $325K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Capital One. Última actualització: 10/31/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
Options

A Capital One, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Capital One in United States és una compensació total anual de $627,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Capital One per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $325,000.

