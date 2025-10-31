La compensació de Enginyer de Programari in United States a Capital One oscil·la entre $139K per year per a Associate Software Eng i $476K per year per a Senior Distinguished Eng. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $151K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Capital One. Última actualització: 10/31/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.3%
ANY 3
A Capital One, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)
Títols inclosos
Enginyer iOS
Enginyer de Programari Mòbil
Enginyer de Programari Frontend
Enginyer d'Aprenentatge Automàtic
Enginyer de Programari Backend
Enginyer de Programari Full-Stack
Enginyer de Xarxes
Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)
Enginyer de Dades
Enginyer de Programari de Producció
Enginyer de Programari de Seguretat
Científic Investigador