Capital One Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in United States a Capital One oscil·la entre $139K per year per a Associate Software Eng i $476K per year per a Senior Distinguished Eng. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $151K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Capital One. Última actualització: 10/31/2025

Calendari d'Adquisició Principal 33.3 % ANY 1 33.3 % ANY 2 33.3 % ANY 3 Tipus d'Accions Options A Capital One, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys: 33.3 % s'adquireix en el 1st - ANY ( 33.30 % anual )

33.3 % s'adquireix en el 2nd - ANY ( 33.30 % anual )

33.3 % s'adquireix en el 3rd - ANY ( 33.30 % anual )

Quin és el calendari d'adquisició a Capital One ?

