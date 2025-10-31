Directori d'empreses
Capital One
Capital One Analista de Ciberseguretat Salaris

El paquet de compensació mitjà de Analista de Ciberseguretat a Capital One totalitza $165K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Capital One. Última actualització: 10/31/2025

Paquet Mitjà
company icon
Capital One
SR. Offensive Security Operator
Washington, DC
Total per any
$165K
Nivell
Principal
Base
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
9 Anys
Quins són els nivells professionals a Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
Options

A Capital One, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)



Títols inclosos

Analista de Riscos Tecnològics

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Ciberseguretat a Capital One és una compensació total anual de $336,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Capital One per al rol de Analista de Ciberseguretat és $164,500.

