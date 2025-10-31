La compensació de Gestor de Producte in United States a Capital One oscil·la entre $111K per year per a Associate i $523K per year per a Vice President. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $191K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Capital One. Última actualització: 10/31/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate
$111K
$107K
$0
$3.8K
Senior Associate
$132K
$126K
$0
$6.1K
Principal Associate
$126K
$117K
$500
$8.3K
Manager
$189K
$177K
$0
$12.4K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.3%
ANY 3
A Capital One, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)