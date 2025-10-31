Directori d'empreses
Capital One
El paquet de compensació mitjà de Gestor de Ciència de Dades in United States a Capital One totalitza $251K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Capital One. Última actualització: 10/31/2025

Paquet Mitjà
company icon
Capital One
Data Science Manager
New York, NY
Total per any
$251K
Nivell
L3
Base
$215K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$36.3K
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
2-4 Anys
Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
Options

A Capital One, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Ciència de Dades a Capital One in United States és una compensació total anual de $421,419. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Capital One per al rol de Gestor de Ciència de Dades in United States és $246,666.

Altres recursos