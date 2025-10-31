Directori d'empreses
Capita
Capita Arquitecte de Solucions Salaris

El paquet de compensació mitjà de Arquitecte de Solucions in United Kingdom a Capita totalitza £92.8K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Capita. Última actualització: 10/31/2025

Paquet Mitjà
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Total per any
£92.8K
Nivell
-
Base
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£8.4K
Anys a l'empresa
7 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a Capita?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Capita in United Kingdom és una compensació total anual de £101,949. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Capita per al rol de Arquitecte de Solucions in United Kingdom és £92,846.

Altres recursos