Directori d'empreses
Canoo
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer Mecànic

  • Tots els Salaris de Enginyer Mecànic

Canoo Enginyer Mecànic Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer Mecànic in United States a Canoo totalitza $132K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Canoo. Última actualització: 9/22/2025

Paquet Mitjà
company icon
Canoo
Mechanical Engineer
Los Angeles, CA
Total per any
$132K
Nivell
Junior
Base
$112K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
6 Anys
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a Canoo?

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Canoo, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer Mecànic verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer Mecànic at Canoo in United States sits at a yearly total compensation of $321,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canoo for the Enginyer Mecànic role in United States is $140,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Canoo

Empreses relacionades

  • Berkshire Hathaway
  • T-Mobile
  • East West Bank
  • Aeva
  • Tesla
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos