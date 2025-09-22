Directori d'empreses
Canoo
Canoo Recursos Humans Salaris

La compensació total mitjana de Recursos Humans in United States a Canoo oscil·la entre $59.5K i $84.4K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Canoo. Última actualització: 9/22/2025

Compensació Total Mitjana

$67.5K - $80K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$59.5K$67.5K$80K$84.4K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Canoo, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a Canoo in United States és una compensació total anual de $84,410. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Canoo per al rol de Recursos Humans in United States és $59,454.

Altres recursos