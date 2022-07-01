Directori d'Empreses
Canon Medical Informatics
Canon Medical Informatics Salaris

El rang de salaris de Canon Medical Informatics varia de $60,573 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $107,800 per a Enginyer de Maquinari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Canon Medical Informatics. Última actualització: 8/13/2025

$160K

Servei al Client
$80.4K
Enginyer de Maquinari
$108K
Enginyer de Programari
$60.6K

PMF

El rol més ben pagat informat a Canon Medical Informatics és Enginyer de Maquinari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $107,800. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Canon Medical Informatics és de $80,400.

