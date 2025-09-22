Directori d'empreses
Canadian National Railway
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Canadian National Railway Analista de Ciberseguretat Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Ciberseguretat a Canadian National Railway oscil·la entre CA$202K i CA$286K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Canadian National Railway. Última actualització: 9/22/2025

Compensació Total Mitjana

CA$229K - CA$271K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$202KCA$229KCA$271KCA$286K
Rang Habitual
Rang Possible

CA$226K

Quins són els nivells professionals a Canadian National Railway?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Ciberseguretat a Canadian National Railway és una compensació total anual de CA$286,171. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Canadian National Railway per al rol de Analista de Ciberseguretat és CA$201,564.

