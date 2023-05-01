Directori d'Empreses
Canada Drives
Canada Drives Salaris

El rang de salaris de Canada Drives varia de $79,600 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $109,828 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Canada Drives. Última actualització: 8/12/2025

$160K

Científic de Dades
$82.1K
Enginyer de Programari
$79.6K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$110K

PMF

O cargo mais bem pago reportado na Canada Drives é Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $109,828. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Canada Drives é $82,139.

