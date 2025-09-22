Directori d'empreses
Canaccord Genuity
Canaccord Genuity Banquer d'Inversions Salaris

El paquet de compensació mitjà de Banquer d'Inversions in United States a Canaccord Genuity totalitza $180K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Canaccord Genuity. Última actualització: 9/22/2025

Paquet Mitjà
company icon
Canaccord Genuity
Senior Investment Banking Analyst
Boston, MA
Total per any
$180K
Nivell
2
Base
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$90K
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a Canaccord Genuity?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Contribuir

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Banquer d'Inversions a Canaccord Genuity in United States és una compensació total anual de $245,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Canaccord Genuity per al rol de Banquer d'Inversions in United States és $200,000.

