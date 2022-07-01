Directori d'empreses
Cambridge Mobile Telematics
Cambridge Mobile Telematics Salaris

El salari de Cambridge Mobile Telematics oscil·la entre $136,315 en compensació total anual per a un Enginyer Mecànic a la banda baixa fins a $245,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Cambridge Mobile Telematics. Darrera actualització: 10/11/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $140K
Gestor de Producte
Median $208K
Científic de Dades
Median $158K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $245K
Enginyer Mecànic
$136K
PMF

The highest paying role reported at Cambridge Mobile Telematics is Gestor d'Enginyeria de Programari with a yearly total compensation of $245,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cambridge Mobile Telematics is $158,000.

