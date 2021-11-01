Cambia Health Solutions Salaris

Directori d'empreses
El salari de Cambia Health Solutions oscil·la entre $74,157 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $274,365 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Cambia Health Solutions. Darrera actualització: 9/11/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $112K
Comptable
$137K
Actuari
$137K

Analista de Negoci
$74.2K
Analista de Dades
$83.6K
Gestor de Producte
$122K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$274K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Cambia Health Solutions és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $274,365. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cambia Health Solutions és $122,385.

