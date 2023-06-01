Directori d'empreses
C2i Genomics
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    C2i Genomics analyzes subtle changes in tumor DNA to monitor cancer recurrence and progression, making them the first company to offer comprehensive whole-genome monitoring.

    https://c2i-genomics.com
    Lloc web
    2019
    Any de fundació
    66
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos