ByteDance Salaris

El salari de ByteDance oscil·la entre $16,519 en compensació total anual per a un Comptable a la banda baixa fins a $1,207,230 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ByteDance. Darrera actualització: 11/21/2025
20%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
30%
ANY 4
A ByteDance, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
30% s'adquireix en el 4th-ANY (7.50% trimestral)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
35%
ANY 4
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
