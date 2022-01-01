Directori d'empreses
ByteDance
ByteDance Salaris

El salari de ByteDance oscil·la entre $16,519 en compensació total anual per a un Comptable a la banda baixa fins a $1,207,230 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ByteDance. Darrera actualització: 11/21/2025

Enginyer de Programari
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

Enginyer iOS

Enginyer de Programari Mòbil

Enginyer de Programari Frontend

Enginyer d'Aprenentatge Automàtic

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer de Programari de Producció

Enginyer de Programari de Seguretat

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Enginyer de Programari de Realitat Virtual

Defensor de Desenvolupadors

Científic Investigador

Gestor de Producte
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Màrqueting
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Gerent de Màrqueting de Producte

Científic de Dades
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Dissenyador de Producte
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

Dissenyador UX

Dissenyador UI

Vendes
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Executiu de Comptes

Gerent de Comptes

Reclutador
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Cercador de Talents

Reclutador de Lideratge

Reclutador Tècnic

Gestor de Programes
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Gestor d'Enginyeria de Programari
3-1 $584K
3-2 $794K
Gestor de Programes Tècnics
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Recursos Humans
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Analista de Ciberseguretat
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Analista de Negoci
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Analista de Dades
1-2 $125K
2-1 $163K
Gestor de Projectes
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Gestor d'Operacions de Negoci
2-1 $167K
2-2 $208K
Operacions de Negoci
Median $235K
Desenvolupament de Negoci
Median $165K
Confiança i Seguretat
Median $118K
Investigador UX
2-2 $237K
3-1 $296K
Gestor de Ciència de Dades
Median $409K
Gestor de Socis
Median $205K
Analista Financer
Median $150K
Enginyer de Maquinari
Median $350K
Jurídic
Median $127K

Assessor Jurídic

Consultor de Gestió
Median $200K
Operacions de Màrqueting
Median $89.9K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $74.1K
Operacions d'Ingressos
Median $120K
Arquitecte de Solucions
Median $278K

Arquitecte de Dades

Arquitecte de Seguretat al Núvol

Comptable
$16.5K

Comptable Tècnic

Assistent Administratiu
$49.8K
Cap d'Estat Major
$247K
Redactor Publicitari
$63.3K
Desenvolupament Corporatiu
$233K
Atenció al Client
$50.5K
Èxit del Client
$73.8K
Dissenyador Gràfic
$48.3K
Enginyer Mecànic
$286K
Enginyer Òptic
$387K
Gestor de Disseny de Producte
$385K
Afers Regulatoris
$108K
Enginyer de Vendes
$65.3K
Redactor Tècnic
$129K
Recompenses Totals
$304K
Capitalista de Risc
$91.9K
Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

30%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A ByteDance, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 30% s'adquireix en el 4th-ANY (7.50% trimestral)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

35%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A ByteDance, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 15% s'adquireix en el 1st-ANY (15.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 35% s'adquireix en el 4th-ANY (35.00% anual)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A ByteDance, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

12 month cliff and vests quarterly.

PMF

El rol amb millor retribució reportat a ByteDance és Enginyer de Programari at the 4-1 level amb una compensació total anual de $1,207,230. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ByteDance és $209,525.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.