BWX Technologies Salaris

El salari de BWX Technologies oscil·la entre $84,660 en compensació total anual per a un Enginyer Mecànic a la banda baixa fins a $155,876 per a un Gestor de Projectes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BWX Technologies. Darrera actualització: 11/21/2025

Enginyer Mecànic
$84.7K
Gestor de Projectes
$156K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a BWX Technologies és Gestor de Projectes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $155,876. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BWX Technologies és $120,268.

