Bucketplace
Bucketplace Enginyer de Programari Salaris a Seoul Capital Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Seoul Capital Area a Bucketplace totalitza ₩97.59M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bucketplace. Última actualització: 11/6/2025

Paquet Mitjà
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Total per any
₩97.59M
Nivell
L4
Base
₩92.94M
Stock (/yr)
₩0
Bonus
₩4.65M
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Bucketplace?
Últimes Enviaments de Salaris
Enginyer de Programari Backend

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Bucketplace in Seoul Capital Area és una compensació total anual de ₩144,498,817. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bucketplace per al rol de Enginyer de Programari in Seoul Capital Area és ₩101,044,529.

Altres recursos