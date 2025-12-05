Directori d'empreses
Brown-Forman
Brown-Forman Recursos Humans Salaris

La compensació total mitjana de Recursos Humans in Korea, South a Brown-Forman oscil·la entre ₩69.87M i ₩97.32M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Brown-Forman. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$52.9K - $62.4K
Korea, South
Rang Habitual
Rang Possible
$49.4K$52.9K$62.4K$68.8K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Brown-Forman?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a Brown-Forman in Korea, South és una compensació total anual de ₩97,322,131. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Brown-Forman per al rol de Recursos Humans in Korea, South és ₩69,872,299.

Altres recursos

