Directori d'empreses
Brown-Forman
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Analista de Dades

  • Tots els Salaris de Analista de Dades

Brown-Forman Analista de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Dades in Mexico a Brown-Forman oscil·la entre MX$303K i MX$424K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Brown-Forman. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$17.5K - $20.4K
Mexico
Rang Habitual
Rang Possible
$16.2K$17.5K$20.4K$22.7K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Analista de Dades contribucions a Brown-Forman per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Brown-Forman?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Analista de Dades verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a Brown-Forman in Mexico és una compensació total anual de MX$423,954. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Brown-Forman per al rol de Analista de Dades in Mexico és MX$302,824.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Brown-Forman

Empreses relacionades

  • Apple
  • SoFi
  • Google
  • Microsoft
  • Netflix
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/brown-forman/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.