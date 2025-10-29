Directori d'empreses
Brinker International
Brinker International Científic de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Científic de Dades in United States a Brinker International oscil·la entre $111K i $162K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Brinker International. Última actualització: 10/29/2025

Compensació Total Mitjana

$128K - $146K
United States
$111K$128K$146K$162K
Quins són els nivells professionals a Brinker International?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Brinker International in United States és una compensació total anual de $162,212. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Brinker International per al rol de Científic de Dades in United States és $111,349.

