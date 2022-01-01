Directori d'empreses
Brex
Brex Salaris

El salari de Brex oscil·la entre $27,078 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $630,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Brex. Darrera actualització: 8/28/2025

$160K

Enginyer de Programari
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software de Producció

Científic de Dades
L4 $195K
L5 $395K
Gestor de Producte
Median $440K

Gestor d'Enginyeria de Programari
L5 $613K
L6 $630K
Vendes
Median $260K
Servei al Client
Median $47.9K
Desenvolupament de Negoci
Median $200K
Màrqueting
Median $174K
Dissenyador de Producte
Median $290K
Gestor de Programes Tècnics
Median $278K
Gestor d'Operacions de Negoci
$181K
Analista de Negoci
$81.3K
Analista Financer
$146K
Gestor de Programes
$245K
Reclutador
$27.1K
Analista de Ciberseguretat
$199K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Brex, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

PMF

The highest paying role reported at Brex is Gestor d'Enginyeria de Programari at the L6 level with a yearly total compensation of $630,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Brex is $245,250.

Altres recursos