Brevo
Brevo Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in India a Brevo totalitza ₹2.1M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Brevo. Última actualització: 9/24/2025

Paquet Mitjà
company icon
Brevo
Software Engineer
Noida, UP, India
Total per any
₹2.1M
Nivell
-
Base
₹2.1M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a Brevo?

₹13.98M

Últimes Enviaments de Salaris
The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at Brevo in India sits at a yearly total compensation of ₹3,024,769. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Brevo for the Enginyer de Programari role in India is ₹2,231,961.

