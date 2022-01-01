Directori d'empreses
Branch
Principals Informacions
    Sobre nosaltres

    Branch is a mobile deep linking platform for app developers and marketers that enables link-based user experiences, ranging from smart app banners to native content sharing.

    https://branch.io
    2014
    480
    $50M-$100M
    Seu central

