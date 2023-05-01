Directori d'Empreses
Bowery Farming
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Bowery Farming Salaris

El rang de salaris de Bowery Farming varia de $137,700 en compensació total anual per a Enginyer Mecànic a l'extrem inferior a $298,500 per a Científic de Dades a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Bowery Farming. Última actualització: 8/20/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
Median $155K
Científic de Dades
$299K
Enginyer Mecànic
$138K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gestor de Producte
$188K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Bowery Farming είναι ο Científic de Dades at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $298,500. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Bowery Farming είναι $171,580.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Bowery Farming

Empreses relacionades

  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Amazon
  • Lyft
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos