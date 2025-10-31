Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in United States a Boston Children's Hospital oscil·la entre $141K i $197K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Boston Children's Hospital. Última actualització: 10/31/2025

Compensació Total Mitjana

$151K - $178K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$141K$151K$178K$197K
Rang Habitual
Rang Possible

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Quins són els nivells professionals a Boston Children's Hospital?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Boston Children's Hospital in United States és una compensació total anual de $196,560. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Boston Children's Hospital per al rol de Enginyer de Programari in United States és $141,120.

Altres recursos