Bose Salaris

El salari de Bose oscil·la entre $42,432 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $283,575 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Bose. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $170K
Dissenyador de Producte
Median $83.2K

Dissenyador UX

Enginyer de Maquinari
Median $158K

Científic de Dades
Median $120K
Arquitecte de Solucions
Median $230K
Gestor de Programes Tècnics
Median $120K
Analista de Negoci
$42.4K
Jurídic
$161K
Consultor de Gestió
$172K
Màrqueting
$44.2K
Enginyer Mecànic
$109K
Gestor de Producte
$61.8K
Gestor de Programes
$135K
Gestor de Projectes
$65.3K
Vendes
$42.5K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$284K
Investigador UX
$154K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Bose és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $283,575. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bose és $120,000.

Altres recursos