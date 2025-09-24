La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Bosch Global totalitza $192K per year per a SL1. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $192K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bosch Global. Última actualització: 9/24/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
