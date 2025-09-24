La compensació de Enginyer de Programari in Germany a Bosch Global oscil·la entre €67.6K per year per a EG12 i €76.8K per year per a SL4. El paquet de compensació year mitjà in Germany totalitza €88.8K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bosch Global. Última actualització: 9/24/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
EG12
€67.6K
€65.1K
€0
€2.4K
EG13
€77.7K
€69.1K
€0
€8.6K
EG14
€83.7K
€80.9K
€0
€2.8K
EG15
€90.5K
€89.3K
€0
€1.2K
