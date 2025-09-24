Directori d'empreses
Bosch Global
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Dissenyador de Producte

  • Tots els Salaris de Dissenyador de Producte

Bosch Global Dissenyador de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Dissenyador de Producte in United States a Bosch Global totalitza $108K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bosch Global. Última actualització: 9/24/2025

Paquet Mitjà
company icon
Bosch Global
Senior Design Engineer
Charlotte, NC
Total per any
$108K
Nivell
Senior
Base
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
12 Anys
Quins són els nivells professionals a Bosch Global?

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Dissenyador de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

The highest paying salary package reported for a Dissenyador de Producte at Bosch Global in United States sits at a yearly total compensation of $147,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Dissenyador de Producte role in United States is $108,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Bosch Global

Empreses relacionades

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos