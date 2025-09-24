Directori d'empreses
Bosch Global
Bosch Global Recursos Humans Salaris

El paquet de compensació mitjà de Recursos Humans in India a Bosch Global totalitza ₹605K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bosch Global. Última actualització: 9/24/2025

Paquet Mitjà
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹605K
Nivell
Management Apprenctice
Base
₹605K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a Bosch Global?

₹13.98M

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a Bosch Global in India és una compensació total anual de ₹2,018,030. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bosch Global per al rol de Recursos Humans in India és ₹605,173.

Altres recursos