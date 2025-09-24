Directori d'empreses
Bosch Global
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Científic de Dades

  • Tots els Salaris de Científic de Dades

Bosch Global Científic de Dades Salaris

La compensació de Científic de Dades in India a Bosch Global totalitza ₹2.41M per year per a EG14. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹1.58M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bosch Global. Última actualització: 9/24/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
Senior Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Veure 4 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells

₹13.98M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir
Quins són els nivells professionals a Bosch Global?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Científic de Dades verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

Najveći paket kompenzacije za Científic de Dades poziciju u Bosch Global in India iznosi ₹3,206,793 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bosch Global za Científic de Dades poziciju in India je ₹1,818,399.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Bosch Global

Empreses relacionades

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos