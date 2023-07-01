boostr Salaris

Directori d'empreses
El salari de boostr oscil·la entre $54,725 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $292,740 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de boostr. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Gestor de Producte
$293K
Enginyer de Programari
$54.7K
Arquitecte de Solucions
$187K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

PMF

The highest paying role reported at boostr is Gestor de Producte at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $292,740. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at boostr is $187,060.

