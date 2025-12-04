Directori d'empreses
Boom! By Cindy Joseph
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Assistent Administratiu

  • Tots els Salaris de Assistent Administratiu

Boom! By Cindy Joseph Assistent Administratiu Salaris

La compensació total mitjana de Assistent Administratiu in Pakistan a Boom! By Cindy Joseph oscil·la entre PKR 3.43M i PKR 4.87M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Boom! By Cindy Joseph. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Rang Habitual
Rang Possible
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Assistent Administratiu contribucions a Boom! By Cindy Joseph per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Boom! By Cindy Joseph?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Assistent Administratiu verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Assistent Administratiu a Boom! By Cindy Joseph in Pakistan és una compensació total anual de PKR 4,869,451. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Boom! By Cindy Joseph per al rol de Assistent Administratiu in Pakistan és PKR 3,429,787.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Boom! By Cindy Joseph

Empreses relacionades

  • PayPal
  • Intuit
  • Microsoft
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/boom-by-cindy-joseph/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.