Bombora Salaris

El rang de salaris de Bombora varia de $109,450 en compensació total anual per a Gestor de Producte a l'extrem inferior a $151,875 per a Científic de Dades a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Bombora. Última actualització: 8/20/2025

$160K

Científic de Dades
Median $152K
Enginyer de Programari
Median $147K
Gestor de Producte
$109K

PMF

