BlueHalo
BlueHalo Salaris

El salari de BlueHalo oscil·la entre $110,129 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $246,225 per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de BlueHalo. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $120K

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Maquinari
Median $203K
Dissenyador de Producte
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gestor de Programes Tècnics
$246K
El rol amb millor retribució reportat a BlueHalo és Gestor de Programes Tècnics at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $246,225. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BlueHalo és $161,500.

