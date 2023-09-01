Directori d'Empreses
Bluebeam
    • Sobre

    Bluebeam is a construction software company that provides solutions for AEC teams to collaborate in real time and manage projects from design to completion on any device, anywhere.

    bluebeam.com
    Lloc web
    2002
    Any de fundació
    510
    Nombre d'empleats
    $500M-$1B
    Ingressos estimats
    Seu central

