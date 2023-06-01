Directori d'empreses
Blue Orange Digital
Principals Informacions
    Sobre nosaltres

    This company is a full-stack data science agency with a team of experts in machine learning, data science, and engineering. They use complex data to simplify business decisions.

    https://blueorange.digital
    Lloc web
    2015
    Any de fundació
    126
    Núm. d'empleats
    Seu central

