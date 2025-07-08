Directori d'empreses
Blue Cross Blue Shield of Michigan
Blue Cross Blue Shield of Michigan Salaris

El salari de Blue Cross Blue Shield of Michigan oscil·la entre $64,521 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $153,326 per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Blue Cross Blue Shield of Michigan. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Analista de Negoci
$70.6K
Analista de Dades
$74.5K
Científic de Dades
$80.8K

Tecnòleg de la Informació (TI)
$153K
Enginyer de Programari
$64.5K
PMF

Den högst betalda rollen som rapporterats på Blue Cross Blue Shield of Michigan är Tecnòleg de la Informació (TI) at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $153,326. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Blue Cross Blue Shield of Michigan är $74,535.

