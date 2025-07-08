Directori d'empreses
Blue Cross Blue Shield of Arizona
Blue Cross Blue Shield of Arizona Salaris

El salari de Blue Cross Blue Shield of Arizona oscil·la entre $102,510 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $128,640 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Blue Cross Blue Shield of Arizona. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Actuari
$119K
Analista de Dades
$103K
Gestor de Producte
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Blue Cross Blue Shield of Arizona és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $128,640. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Blue Cross Blue Shield of Arizona és $118,641.

