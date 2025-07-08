Directori d'empreses
Blue Cross and Blue Shield of Kansas
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Blue Cross and Blue Shield of Kansas Salaris

El salari de Blue Cross and Blue Shield of Kansas oscil·la entre $90,450 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $140,700 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Analista de Dades
$103K
Científic de Dades
$141K
Enginyer de Programari
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Blue Cross and Blue Shield of Kansas és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $140,700. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Blue Cross and Blue Shield of Kansas és $103,490.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Blue Cross and Blue Shield of Kansas

Empreses relacionades

  • Intuit
  • Lyft
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Microsoft
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos