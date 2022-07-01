Directori d'empreses
Blue Canyon Technologies
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Blue Canyon Technologies Salaris

El salari de Blue Canyon Technologies oscil·la entre $85,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $194,025 per a un Enginyer de Maquinari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Blue Canyon Technologies. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Maquinari
$194K
Enginyer Mecànic
$180K
Enginyer de Programari
Median $85K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gestor d'Enginyeria de Programari
$184K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Blue Canyon Technologies là Enginyer de Maquinari at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $194,025. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Blue Canyon Technologies là $182,104.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Blue Canyon Technologies

Empreses relacionades

  • EdCast
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • DataCamp
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos