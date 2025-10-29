Directori d'empreses
Bloomreach
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Bloomreach Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in India a Bloomreach oscil·la entre ₹4.68M per year per a Software Engineer i ₹6.13M per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹5.18M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bloomreach. Última actualització: 10/29/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Junior Software Engineer
(Nivell d'Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Veure 2 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir
Quins són els nivells professionals a Bloomreach?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Programari Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Bloomreach in India és una compensació total anual de ₹6,563,485. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bloomreach per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹4,396,615.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Bloomreach

Empreses relacionades

  • Synacor
  • Zeta
  • Speridian Technologies
  • Verifone
  • Arcesium
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos