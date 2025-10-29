La compensació de Enginyer de Programari in India a Bloomreach oscil·la entre ₹4.68M per year per a Software Engineer i ₹6.13M per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹5.18M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bloomreach. Última actualització: 10/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
