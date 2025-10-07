Directori d'empreses
Bloomberg Data Architect Salaris a United Kingdom

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bloomberg. Última actualització: 10/7/2025

£122K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Bloomberg, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Data Architect a Bloomberg in United Kingdom és una compensació total anual de £180,828. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bloomberg per al rol de Data Architect in United Kingdom és £102,207.

