La compensació de Enginyer de Fiabilitat del Lloc in United States a Bloomberg oscil·la entre $186K per year per a Software Engineer i $271K per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $250K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Bloomberg. Última actualització: 10/7/2025

Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Software Engineer
(Nivell d'Entrada)
$186K
$169K
$10.6K
$6.7K
Senior Software Engineer
$271K
$219K
$0
$51.9K
$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Bloomberg, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Fiabilitat del Lloc a Bloomberg in United States és una compensació total anual de $312,750. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bloomberg per al rol de Enginyer de Fiabilitat del Lloc in United States és $245,000.

Altres recursos