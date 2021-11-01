Directori d'empreses
Blockchain.com
Blockchain.com Salaris

El salari de Blockchain.com oscil·la entre $107,529 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $231,985 per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Blockchain.com. Darrera actualització: 9/12/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $108K

Enginyer de Dades

Desenvolupament de Negoci
$149K
Científic de Dades
$201K

Màrqueting
$142K
Dissenyador de Producte
$177K
Gestor de Disseny de Producte
$180K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$179K
Gestor de Programes Tècnics
$232K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Blockchain.com, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Blockchain.com és Gestor de Programes Tècnics at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $231,985. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Blockchain.com és $178,055.

Altres recursos